Após perder prévias, Eduardo Leite negocia filiação a outro partido

Atualmente filiado ao PSDB, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, negocia filiação a outra legenda edit

Metrópoles - Após perder as prévias do PSDB ao Palácio do Planalto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), negocia filiação ao PSD do ex-ministro Gilberto Kassab.

Segundo apurou a coluna, Leite e Kassab já tiveram ao menos duas conversas sobre o assunto somente em janeiro deste ano: uma em Brasília e outra em Porto Alegre.

Aliados de Leite dizem que as conversas foram “boas” e ressaltam que, se for mesmo para o PSD, o governador levará um grupo de aliados não só do Rio Grande do Sul, como de outros estados.

