Após PT aceitar incorporar pontos de programa de governo, Avante deve anunciar desistência de Janones e aliança com Lula

247 - O Avante deve anunciar, na quinta-feira (4) a desistência da candidatura de André Janones à Presidência da República e anunciar o apoio formal à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a coluna da jornalista Julia Duailibi, do G1, o apoio de Janones foi condicionado a dois pontos do seu programa de governo que devem ser incorporados pelo PT: saúde mental e renda mínima.

Ainda segundo a reportagem, o apoio do Avante teria sido definido na semana passada, em uma reunião da qual participaram o presidente do Avante, Luis Tibé, e o ex-presidente Lula.

As conversas, agora, giram em torno de reuniões entre Tibé e a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) para as chapas de deputados federais pelos estados. O Avante planeja dobrar sua representatividade no Congresso, que atualmente conta com oito parlamentares.

Lula, Gleisi e Tibé devem se encontrar na quinta-feira (4), em São Paulo, para discutirem os detalhes da aliança.

