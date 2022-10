Após suspensão de 164 inserções, Lula pede que TSE retire direitos de resposta de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) entrou, nesta sexta-feira (21), com pedido no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para suspender ao menos oito direitos de resposta concedidos a Jair Bolsonaro (PL) nas propagandas eleitorais televisivas , informa o portal Metrópoles .

O tribunal havia concedido 14 direitos de resposta a Bolsonaro em inserções de Lula na TV e 164 direitos de resposta ao petista nas inserções do atual chefe do Executivo. No entanto, em decisão da ministra Maria Claudia Bucchianeri divulgada nesta quinta-feira (20), os direitos de resposta de Lula foram temporariamente suspensos até avaliação do plenário do TSE . O julgamento está previsto para este sábado (22).

Agora, a defesa do ex-presidente pede que ambos os pedidos - para conceder os direitos de resposta a Lula e para suspender os direitos de resposta de Bolsonaro - ocorram no mesmo julgamento. Também foi solicitado que os processos sejam apreciados em caráter de urgência, já nesta sexta-feira, para que os materiais estejam prontos a tempo de serem veiculados na TV antes do fim do período eleitoral.

Ao todo, com os direitos de resposta que haviam sido concedidos a Lula na quarta-feira (19), o petista teria 340 inserções a mais do que Bolsonaro na campanha.

