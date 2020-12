Aras defende regulamentação do lobby: 'Não pode ser criminalizado'

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu hoje a regulamentação do lobby. Ele comparou a atividade com a política em discurso durante a cerimônia de abertura do "Fórum: O Controle no Combate à Corrupção", no Palácio do Planalto, informa reportagem publicada no portal UOL.

"O lobby ou representação de interesses, assim como a política, não pode ser criminalizado, mas sim regulamentado, por meio de legislação específica", disse ele, segundo a reportagem.

"Contudo, o lobista que comete atos de corrupção deve ser investigado e punido, segundo o rigor das leis existentes, assim como os demais agentes que se embrenham pelo atalho sombrio da corrupção", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais