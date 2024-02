Aras facilitou trama golpista de Bolsonaro, diz procurador

Apoie o 247

247 - O ex-procurador-geral da República Augusto Aras teria contribuido para facilitar a trama golpista bolsonarista, diz o procurador da República Anselmo Cordeiro Lopes, citado pelo jornalista Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles. Aras chefiou a PGR durante o governo de Jair Bolsonaro.

A revelação aparece em um despacho de Lopes assinado no último dia 25 de janeiro. Ele tem a incumbência de monitorar, no Ministério Público Federal em Brasília, as medidas tomadas pelas autoridades de segurança pública para supervisionar os atos golpistas.

Lopes declara que sua capacidade de atuação foi parcialmente comprometida devido às ações de Aras. Conforme alegado por ele, Aras, na posição de PGR, bloqueou a entrega do documento emitido pela primeira instância do MPF na capital federal aos seus destinatários - no caso, as autoridades militares encarregadas de executar medidas para evitar manifestações violentas contra os Três Poderes.

Naquela ocasião, por meio de um despacho, o então PGR instruiu que a recomendação fosse devolvida, argumentando que, em suas palavras, ultrapassava as atribuições dos procuradores de primeira instância que a assinaram.

