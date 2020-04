Aras pede abertura de inquérito para apurar ato pró-golpe com a presença de Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao STF a abertura de um inquérito com o objetivo de apurar a suposta participação de deputados federais na organização de "atos delituosos" que pediram fechamento do Congresso e do STF edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou nesta segunda-feira (20) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito com o objetivo de apurar a suposta participação de deputados federais na organização de "atos delituosos" que pediram fechamento do Congresso e do STF. O inquérito tem como foco a mobilização onde Jair Bolsonaro discursou neste último domingo (19), em Brasília (DF).

O ocupante do Planalto, no entanto, não é alvo do inquérito. Vale ressaltar que Bolsonaro indicou Aras para a PGR desrespeitando a lista tríplice do Ministério Público. O teor do inquérito foi publicado na coluna de Bela Megale.

"O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional", afirmou Aras.

