Arthur Lira confirma que PP irá se fundir com União Brasil após eleições

Um dos caciques do PP, o presidente da Câmara reuniu-se com o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e confirmou a informação após o encontro edit

Apoie o 247

ICL

BRASÍLIA (Reuters) - Um dos caciques do Partido Progressista (PP), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reuniu-se com o vice-presidente do União Brasil (UB), Antônio Rueda, e afirmou após o encontro que haverá uma fusão entre as duas legendas após as eleições, informou neste sábado a assessoria de Lira.

O movimento, se for concretizado, poderia criar uma superbancada na Câmara. Atualmente, o PP tem 58 deputados e o UB, 51. A depender do resultado das eleições deste domingo, as duas legendas poderiam ultrapassar 100 deputados federais, além de elegerem políticos para outros cargos eletivos.

O União Brasil nasceu da fusão do DEM com o PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro elegeu-se nas eleições passadas, mas do qual saiu brigado antes de ingressar no PL. Quando da época da fusão que gerou o União Brasil, no ano passado, o PP chegou a participar das tratativas, mas as negociações não avançaram.

O PP atualmente é um dos mais importantes partidos que integram o governo Bolsonaro, tendo o ministro da Casa Civil e presidente licenciado da legenda, Ciro Nogueira, como o principal nome.

Procurado, Ciro Nogueira não respondeu de imediato a um pedido de comentário. O presidente em exercício do PP, Cláudio Cajado, e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, também não responderam de imediato a pedidos de comentários.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito)

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.