Atacado por bolsonaristas após elogiar Lula, Valdemar diz que palavras foram tiradas de contexto e é "leal" a Bolsonaro

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi atacado por bolsonaristas depois que elogiou Lula. Na rede X (antigo Twitter), ele disse:

"Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses, deixo um recado: quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva", afirmou.

Valdemar virou alvo de apoiadores de Bolsonaro por falar bem das gestões de Lula, hoje adversário eleitoral do ex-presidente e líder da extrema direita, que é filiado ao PL.

Nesta sexta-feira (12), entrevista dada por ele em dezembro ao jornal O Diário, da região de Mogi das Cruzes (SP), foi compartilhada até por petistas.

No vídeo, Valdemar afirma que Lula tem prestígio e é fenômeno por "chegar onde chegou".

Em entrevista à Folha nesta sexta, ele se disse mal compreendido e chamou de "fake" o conteúdo que circula. Não por negar os elogios, mas por considerar que o trecho da entrevista foi tirado de contexto.

"O que eu falei do Lula, eu falei porque é verdade. Se eu não falar a verdade, perco a credibilidade, que é o que me resta na política. Ninguém pode negar que ele foi bom presidente. Ele elegeu a Dilma [Rousseff]. Só que eu tava fazendo comparação: o Lula tem prestígio, Bolsonaro tem uma coisa que ninguém tem no planeta, carisma."

À Folha Valdemar elogiou a escolha de Lula de indicar o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça.

O dirigente do partido de Jair Bolsonaro classificou Lewandowski como homem de bem e de comportamento firme.

"Lewandowski tinha tudo para ir pro Ministério da Justiça. Ele é preparado, homem de bem, homem que sempre teve comportamento firme. [Lula] Acertou, como não. Como no caso do [Cristiano] Zanin, não foi boa indicação?", disse.

