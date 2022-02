Auditor bolsonarista é nomeado para comandar corregedoria da Receita Federal

Dentro da corregedoria é consenso que a nomeação de João José Tafner teve o aval do filho do filho 01 de Bolsonaro, que tem interesse direto na Receita edit

247 - A chegada do auditor João José Tafner, nomeado nesta terça-feira (1) para assumir o comando da corregedoria da Receita Federal tem deixado o clima tenso entre os servidores da pasta, segundo informa Bela Megale , em sua coluna no O Globo.

Os colegas de trabalho de Tafner temem que a sua chegada possa interferir nas decisões do departamento para favorecer o clã Bolsonaro.

Dentro da corregedoria é consenso que a nomeação de Tafner teve o aval do filho 01 de Bolsonaro, que tem interesse direto na Receita.

Além da falta de experiência na área correcional (Tafner fez carreira na área aduaneira) pois chefes de corregedoria precisam ter conhecimento prévio em investigações e, os servidores acreditam que a relação de Tafner com a família Bolsonaro pode influenciar sobre como ele conduzirá o órgão.

Durante a campanha de 2018, o auditor demonstrou grande proximidade com o clã. Ele posou para fotos ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), de Marcos Pontes (hoje ministro da Ciência e Tecnologia) e do candidato a deputado estadual pelo PSL Marcus Dantas.

