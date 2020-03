Avaliação negativa aumenta e 40% já são a favor do impeachment de Bolsonaro

A avaliação negativa de Jair Bolsonaro aumentou de 32%, em dezembro de 2019, para 35% atualmente, de acordo com pesquisa realizada pela Quaest Consultoria. Entre dos entrevistados, 39% são a favor do impeachment do ocupante do Planalto. De acordo com a pesquisa, 50% diz não apoiar o fechamento do Congresso Nacional edit