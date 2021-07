Avião com Ciro Nogueira tem pane e reunião com Bolsonaro é adiada

247 - Foi cancelada a reunião marcada para às 16h30 no Palácio do Planalto entre Ciro Nogueira (PP-PI) e Jair Bolsonaro. Segundo informações da coluna de Lauro Jardim de O Globo , o avião da Copa Airlines no qual Ciro Nogueira voltava do México, sofreu um pane e precisou pousar no Panamá.

Segundo a reportagem, os passageiros foram realocados em outro avião, que só decolou com destino a São Paulo há pouco.

O encontro entre os dois deverá ocorrer somente amanhã.

