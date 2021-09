Aziz processa Arthur Virgílio por danos morais

247 - O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM) entrou com uma ação contra o diplomata Arthur Virgílio (PSDB-AM) por danos morais. Aziz acusa Virgílio, que já foi prefeito do Amazonas, de disseminar informações falsas no Twitter.

Na publicação, o diplomata diz que Aziz "claramente cometeu crime" após a PF abrir inquérito para investigar o possível vazamento de documentos pela CPI.

Está claro que ele cometeu um crime. Aliás, é uma vida permeada pelo cometimento de crimes. Foi esse o papel que ele foi fazer na CPI: prender um sargento da reserva, se acovardar diante de um general da ativa e distribuir documentos sigilosos para fazer mídia, fazer política. PUBLICIDADE August 23, 2021

Segundo reportagem de O Globo, na ação, Aziz pede uma indenização de R$55 mil e a retirada imediata da postagem do ar. O senador ainda reclama que Virgílio o acusou de ter uma "vida permeada pelo cometimento de crimes".

