Baleia Rossi: vou analisar todos os pedidos de impeachment caso seja eleito

247 - O candidato à presidência da Câmara dos Deputados Baleia Rossi (MDB-SP) concedeu entrevista exclusiva nesta sexta-feira (29) em participação no programa Bom Dia 247, exibido na TV 247, e ressaltou que irá “analisar todos os pedidos de impeachment caso seja eleito”. A eleições irão ocorrer na próxima segunda-feira (1).

No momento, mais de sessenta pedidos de impeachment estão engavetados pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Compra de votos

Nesta semana, o governo de Jair Bolsonaro liberou R$ 3 bilhões em recursos extraordinários do Orçamento para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em suas regiões, em troca de apoio aos candidatos do governo a presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Baleia afirmou que com tal atitude Bolsonaro mina a independência da Casa: “O Palácio do Planalto tenta interferir o tempo todo na eleição, não quer uma Câmara autonoma”.

