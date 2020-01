Banqueiro e milionário, Amoedo dá conselho aos jovens: "tem de aprender a sofrer”

Com patrimônio com um total de R$ 425,067 milhões em bens, o banqueiro João Amoedo, do Partido Novo, aconselhou os jovens em seu Twitter: “tem que aprender a sofrer” edit

247- João Amoêdo, do Partido Novo, que declarou patrimônio com um total de R$ 425,067 milhões em bens, deu um conselho aos jovens em seu Twitter: “Tem que aprender a sofrer”.

Carioca de 55 anos, formado em engenharia civil e administração de empresas, o ex- candidato a presidente fez carreira como executivo do setor bancário. Foi estagiário do Citibank, teve uma longa trajetória no BBA e chegou a ser conselheiro e vice-presidente do Unibanco.

Veja: