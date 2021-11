Banqueiros da Faria Lima oferecem jantar para o ex-juiz suspeito Sergio Moro

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro, pré-candidato à Presidência pelo Podemos, busca atrair o apoio do capital financeiro. Na noite desta segunda-feira (29), em São Paulo, ele se reuniu na casa de Luiz Fernando Figueiredo, sócio-fundador da Mauá Capital, com outros nomes de peso do setor.

O jantar teve a presença de nomes como Roberto Setubal, copresidente do conselho de administração do Itaú, Milton Goldfarb, fundador da incorporadora One, Marcelo Maragon, executivo do Citi, José Flavio Ramos, CEO do banco de investimentos Br Partners.

A iniciativa do encontro foi de Figueiredo, informa a CNN Brasil. A ideia era que o ex-juiz parcial "pudesse expor sua visão sobre o país e ainda que ouvisse o que o grupo entende ser necessário para um projeto presidencial", segundo a emissora.

Na conversa, Moro falou sobre economia e formação de equipe, e sinalizou que está aberto a compor com outros nomes a depender de como a corrida presidencial se desdobrar nos próximos meses.

Na tarde de segunda, Moro se reuniu com investidores na XP Investimentos, também em São Paulo, acompanhado de seu assessor econômico, Afonso Celso Pastores, que participou virtualmente.

