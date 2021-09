Barroso: "democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la"

Presidente do TSE rebateu ataques de Bolsonaro ao tribunal e às urnas eletrônicas, feitos durante os atos golpistas no 7 de Setembro edit

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou nesta quinta-feira (9) que a “democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la”.A afirmação foi feita em discurso na abertura da sessão do TSE em que Barroso rebateu, ponto a ponto, discurso de Jair Bolsonaro durante manifestações antidemocráticas realizadas no 7 de Setembro.

De acordo com o portal G1, Barroso disse que “começa a ficar cansativo para o Brasil ter que repetidamente desmentir falsidades, para que não sejamos dominados pela pós-verdade, pelos fatos alternativos, para que a repetição da mentira não crie a impressão de que ela é verdade.”

O magistrado criticou o que chamou de "retórica vazia, política de palanque". De acordo com o ministro, "insulto não é argumento, ofensa não é coragem, incivilidade é uma derrota do espírito". "A falta de compostura nos envergonha perante o mundo", continuou. "Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo".

