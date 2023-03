Barroso é internado para cirurgia de emergência; ministro está na UTI

Apoie o 247

247 - A assessoria do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que o ministro Luís Roberto Barroso precisou ser internado na UTI do hospital Sírio Libanês, em Brasília, para se recuperar de uma cirurgia de emergência no aparelho digestivo.

“O magistrado foi internado no fim de fevereiro para uma intervenção que visava o fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma operação que ele fez alguns anos atrás”, destaca a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, Barroso se recuperava bem e chegou a participar de uma sessão do STF por vídeo no dia 1º de março. No entanto, teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos de emergência.

A expectativa é que o ministro deixe os cuidados intensivos nos próximos dias.

