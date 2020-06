Barroso vota e STF tem 3 a 0 pela legalidade do inquérito das fake news

247 - O ministro do STF Luís Roberto Barroso, nesta quarta-feira (17), acompanhou, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, o voto do relator, ministro Edson Fachin, a favor da legalidade do inquérito das fake news.

O inquérito investiga ameaças a ministros do STF e a disseminação de conteúdo falso na internet.

“Isso não é liberdade de expressão. Isso tem outro nome, isso se insere dentro da rubrica maior que é a criminalidade", disse Barroso em seu voto.

A validade do inquérito vem sendo questionada pelo fato de a investigação estar sendo conduzida pelo próprio STF, e não pelo Ministério público.

