Bento Albuquerque é formalmente investigado no caso das joias ilegais

247 - Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia do governo de Jair Bolsonaro, agora é formalmente investigado no inquérito da Polícia Federal (PF) que apura a entrada não declarada de joias sauditas no Brasil. Com o avanço das investigações e mais de 13 depoimentos colhidos pela PF, Albuquerque deixou de ser testemunha e passou a ser investigado.

Em seu depoimento anterior, em março, ele alegou que as joias foram enviadas "sem direcionamento" e que ele as recebeu na qualidade de representante do governo brasileiro, sem saber quem seriam os destinatários finais. Ele também afirmou que não sabia que os presentes eram joias.

Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", porém, o ex-ministro disse que a primeira entrega seria para Michelle Bolsonaro e a segunda para Jair Bolsonaro. A defesa de Albuquerque não quis comentar a mudança em seu status no inquérito.

