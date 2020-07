Bia Kicis e deputados que votaram contra o Fundeb podem ser expulsos do PSL

"A expulsão é o caminho mais justo. O voto deles contrário ao novo Fundeb, prova o quanto estão desalinhados e descomprometidos com a educação do nosso país", disse o deputado e vice-presidente nacional do PSL, Júnior Bozzella edit

Revista Fórum - Além de perder a vice-lidrança do governo na Câmara, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) deverá ser expulsa do PSL. Ela e os outros cinco deputados que votaram contra a PEC do Fundeb. A representação contra Bia será a primeira a chegar ao conselho de ética do PSL.

Para o deputado Júnior Bozzella, presidente do partido em São Paulo e vice-presidente nacional “é um absurdo os diversos posicionamentos contrários à sociedade vindos desses deputados bolsonaristas, que no final acabam maculando a imagem do PSL. A expulsão é o caminho mais justo. O voto deles contrário ao novo Fundeb, prova o quanto estão desalinhados e descomprometidos com a educação do nosso país, totalmente na contramão de tudo aquilo que a legenda defende”.

Os outros cinco deputados do PSL que votaram contra a PEC são: Chris Tonietto (RJ), Filipe Barros (PR), Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (SP), Junio Amaral (MG) e Márcio Labre (RJ).

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.