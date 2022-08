Bivar diz que 'fustigações' de Bolsonaro são 'preocupantes' e sinaliza que União Brasil pode apoiar Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, sinalizou que o partido deverá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno - ou antes - contra Jair Bolsonaro (PL). "Claro que a União Brasil se posiciona. Não é no segundo turno, posiciona-se hoje. Ela é a favor da democracia", disse Bivar em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Na entrevista, Bivar ressaltou estar “preocupado” com os seguidos ataques à democracia feitos por Bolsonaro e seus apoiadores. “Eu sou democrata e preservo as instituições a qualquer preço. A União Brasil nasceu para fortalecer as instituições. A fusão do PSL com o DEM foi para criar não só uma musculatura na nossa democracia, mas para defender nossos ideais”, disse.

“É claro que é preocupante. Todas as fustigações que ele [Bolsonaro] faz às instituições nos assustam, mas isso é uma decisão do eleitor”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.