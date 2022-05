Bivar oficializa saída do União Brasil da "3ª via" e confirma candidatura própria a presidente (vídeo)

"Não restou a nós uma única alternativa a não ser sair com chapa pura", afirmou o deputado Luciano Bivar edit

247 - O presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (PE), anunciou que o partido não fará parte da chamada "terceira via" e anunciou a formação de uma chapa puro-sangue da sigla para a eleição presidencial deste ano. O parlamentar anunciar candidatura própria a presidente da República.

"Espero até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Não restou a nós uma única alternativa a não ser sair com chapa pura. Eu me recuso a aceitar os extremos que estão aí estabelecidos", disse o parlamentar em vídeo", disse o parlamentar.

O partido formaria uma união com PSDB e com MDB para as eleições deste ano e, juntos, apoiariam uma candidatura.

⚠️ATENÇÃO: Luciano Bivar, presidente do União Brasil, oficializa a saída da legenda do grupo da 3a Via.



Bivar também confirma que o UB lançará Chapa pura para a disputa da Presidência da República. pic.twitter.com/cx1SznbA6L — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) May 5, 2022

