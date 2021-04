Bivar resiste a retorno de Bolsonaro ao PSL: 'Não acredito que ele saia da sua linha'

247 - O presidente do PSL, Luciano Bivar, afirmou que será difícil o presidente Jair Bolsonaro retornar à legenda para buscar a reeleição. "E eu não acredito que o presidente saia da sua linha", disse.

O dirigente criticou o que chamou de "extremismo" e garantiu que não é possível expulsar quadros sem justificativa plausível. Uma das condições de Bolsonaro para o retorno era a saída de desafetos. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

"Nunca podemos dizer assim: 'Você está fora do partido por uma exigência desse e daquele candidato'. Não faz sentido. Sai do partido se quiser", acrescentou.

De acordo com Bivar, "o PSL, a exemplo do que aconteceu em 2018, não será coadjuvante". "O PSL vai ter sua opinião própria em relação ao nosso país. Tem muitas coisas em 2018 que efetivamente não foram atendidas. E nós esperamos que em 2022 o PSL tome um partido de uma candidatura que venha a atender aquilo que não atendeu em 2018. As coisas que ficaram mais para trás. Esse é o sentimento que paira no partido".

