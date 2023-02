Bivar toma invertida do União e partido avalia lançar candidatura avulsa para primeira secretaria da Câmara

Correligionários constestam a negociação de cargos com o governo Lula. Parte da bancada avalia que o partido não está representado pelos nomes indicados edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do Uniâo Brasil, Luciano Bivar, tomou uma invertida da sigla a poucas horas da eleição da Mesa Diretora da Câmara. De acordo com reportagem do jornal O Globo, um grupo de parlamentares da sigla tentou barrar a candidatura de Bivar à primeira secretaria da Câmara.

Ainda de acordo com a reportagem, a sigla estuda lançar a candidatura avulsa do deputado Mendonça Filho (União-PE) para concorrer ao cargo. No entanto, a indicação de Bivar é um acordo entre o União e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Mendonça, no entanto, disse a correligionários que só concorrerá se tiver certeza de que vencerá.

“A contrariedade de parlamentares do União com Bivar tem como principal motivação a negociação de cargos com o governo Lula. Parte da bancada avalia que o partido não está representado pelos nomes indicados”, destaca a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.