Boa parte dos eleitores de Bolsonaro está disposta a migrar para Lula

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) perdeu eleitores para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os que votaram nele no segundo turno da eleição de 2018. De acordo com pesquisa Genial/Quaest, 52% dos que escolheram Bolsonaro para no segundo turno repetiriam o voto nele; 21% migrariam para o petista e outros 12% afirmaram que votariam em branco, nulo ou ainda não souberam dizer.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, entre os que votaram em Fernando Haddad (PT) no segundo turno de 2018, 79% votariam em Lula e somente 1%, em Bolsonaro. Outros 12% escolheriam o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), 3% votariam no governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), e 5% branco ou nulo.

A pesquisa presencial e domiciliar foi feita com 2.048 pessoas, entre 30 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos.

