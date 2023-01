Bolsonaristas discordam de comparação de terrorismo em Brasília com invasão do Capitólio incitada por Trump

Aliados do ex-ocupante do Palácio do Planalto dizem que ele não incitou diretamente invasão edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro afirmam que o papel dele na invasão à Esplanada dos Ministérios é diferente do desempenhado por Donald Trump no ataque ao Capitólio, nos EUA, há dois anos.

Segundo um deles, Bolsonaro estava a milhares de quilômetros do local e manteve silêncio durante o dia, diferente do americano, que incitou os manifestantes pouco antes da ação, informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo.

Trata-se de um discurso de preparação para a defesa do ex-ocupante do Palácio do Planalto diante da ofensiva jurídica inevitável contra ele, que poderá permanecer nos EUA bem mais do que os 30 dias inicialmente planejados.

