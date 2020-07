Bolsonaristas e centrão sabotam sessão de votação do novo Fundeb

247 - A deputada Sâmia Bomfim (PSL-SP) denunciou em suas redes sociais que “Bolsonaristas e a base alugada (ou centrão, como queiram) não registram presença para que a sessão de hoje - do Novo FUNDEB - não tenha quórum”.

O plenário da Câmara dos Deputados deve iniciar nesta terça-feira (21) a votação da proposta de emenda à Constituição que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente (PEC 15/15).

Especialistas e entidades na área denunciam que as despesas do governo com educação vêm registrando queda nos últimos anos e piourou com a prioridade do governo Bolsonaro com o setor privado educaional.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.