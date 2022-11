Bolsonaristas xingam Arthur Lira ao chegar a jantar de PL com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi hostilizado na noite desta terça-feira (29) por um grupo de bolsonarismo ao chegar para um jantar do PL em Brasília com a presença do ocupante do Palácio do Planalto derrotado nas eleições presidenciais.

Lira foi chamado de "traidor da pátria" e "omisso" por seguidores de Jair Bolsonaro, informa a Folha de S.Paulo.

Os bolsonaristas não reconhecem a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas e têm liderado atos antidemocráticos em frente a quartéis pelo país.

Embora tenha apoiado o governo de Jair Bolsonaro, Lira já conversou com Lula após a eleição, reconheceu sua vitória e obteve apoio do PT para ser reeleito à presidência da Câmara.

Além de hostilizar Lira, apoiadores de Bolsonaro também xingaram jornalistas em frente ao local do jantar. O líder do governo no Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), teve de interromper sua entrevista em razão de interferências do grupo.

