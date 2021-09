"Bolsonaro acabou", diz José Dirceu

Apoie o 247

247 - O ex-ministro José Dirceu usou as suas redes sociais nesta terça-feira (7) para dizer que as atitudes e discurso de Bolsonaro no 7 de setembro só revelam que o que ele verdadeiramente teme, além da prisão, é enfrentar Lula nas urnas em 2022.

“Cada vez que Bolsonaro abre a boca, o que ele realmente expressa, e de forma gritante, é o medo de enfrentar Lula nas urnas. Bolsonaro acabou!”

September 7, 2021

Jair Bolsonaro promoveu diversos ataques às instituições democráticas durante seu discurso na Avenida Paulista, na tarde desta terça-feira (7), em ato que defende um golpe de estado no país. Apesar do tom criminoso, ele disse ao final de sua fala que “nunca será preso”.

“Aos canalhas, digo que nunca serei preso”, disparou.

