Bolsonaro acusa parte dos ministros do STF de 'desejarem a volta da corrupção e impunidade'

Lisandra Paraguassu, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que não faz ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas em seguida afirmou que parte da corte "quer a volta da corrupção e da impunidade".

A fala foi feita durante almoço com empresários em Joinville (SC). Bolsonaro reclamou que não existe harmonia com o STF e voltou a acusar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, que também é membro do STF, de ter interesses particulares ao ser contrário ao voto impresso, além de destilar uma série de acusações ao ministro, como de ser favorável ao aborto e contrário à família.

Na quinta-feira, depois de Bolsonaro voltar a atacar Barroso e ameaçar outro ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news onde Bolsonaro será investigado, o presidente da corte, Luiz Fux, fez um duro discurso e anunciou o cancelamento de uma reunião, ainda sem data, que tentaria abrir o diálogo entre os Três Poderes.

