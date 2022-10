‘Bolsonaro agiu com muita má fé’, diz Lula sobre caso das meninas venezuelanas

Antes do debate na Band, o ex-presidente disse que espera ‘tudo’ do adversário edit

Carta Capital - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o adversário Jair Bolsonaro (PL) de ter agido com “má fé” no caso das meninas venezuelanas menores de idade. A declaração ocorreu a jornalistas antes do debate da Band, neste domingo, 16.

“Do Bolsonaro, pode se esperar tudo. Não é a primeira vez que ele zomba, que ele faz coisas que não deveria fazer. Ele na verdade agiu com muita má fé com aquelas meninas.”

Lula afirmou que faltou a Bolsonaro “respeitar” as meninas venezuelanas e disse que houve “molecagem”

