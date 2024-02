Bolsonaro anuncia Tarcísio como candidato contra Lula em 2026

Apoie o 247

247 - Em uma entrevista exclusiva concedida ao Blog do Esmael, Jair Bolsonaro (PL) revelou nesta quarta-feira (21) seus planos para as eleições presidenciais de 2026, anunciando que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será o candidato de seu grupo político para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A escolha de Tarcísio como candidato de oposição não passou despercebida pelos observadores políticos, especialmente diante dos preparativos para uma manifestação golpista planejada para domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo. A previsão é que apenas três figuras falem: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e Tarcísio. O encerramento ficará a cargo do próprio ex-presidente Bolsonaro, conforme revelado com exclusividade ao Blog do Esmael.

Apesar das expectativas iniciais de Bolsonaro de contar com a presença de mais de 100 parlamentares, governadores, senadores e prefeitos, parece que apenas o governador Tarcísio de Freitas estará presente para discursar na manifestação da Paulista.

Bolsonaro explicou ao Blog do Esmael que pretende usar a manifestação como uma oportunidade para projetar uma imagem para o mundo. Ele também destacou que seu discurso terá a duração de 30 minutos e, quando questionado se iria ler um texto preparado, o ex-presidente assegurou que será um discurso improvisado.

Bolsonaro escolheu um veículo de comunicação considerado de esquerda para divulgar sua decisão, confirmando uma entrevista inédita que foi transmitida ao vivo pelo jornalista Esmael Morais. A segunda parte da entrevista está programada para ser publicada na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, às 19 horas.

