Bolsonaro anuncia troca de ministros para 31 de março: "11 saem e 11 entram"

Até o momento 11 ministros anunciaram que disputar as eleições em 2022 edit

247 - Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira (3) que vai realizar uma reforma ministerial em seu governo em virtude da candidatura de 11 ministros a cargos eletivos em 2022. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva antes do encontro de Bolsonaro com o presidente do Peru, Pedro Castilho.

Bolsonaro não deu nomes, mas disse que serão revelados, através do Diário Oficial, em 31 de março, informou O Antagonista.

“Não há nada decidido com ninguém. Em 31 de março, 11 saem e 11 entram. Da minha parte, vocês [da imprensa] vão saber só via Diário Oficial da União”, disse Bolsonaro.

Questionado por jornalistas sobre a possibilidade do senador Marcos Rogério (DEM-RO) assumir a Secretaria de Governo, Bolsonaro disse que tem “um profundo apreço pelo Rogério, a gente pode conversar”.

