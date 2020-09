“Bolsonaro arranca poderes de ditador na reforma administrativa”, diz PML

“Temos uma noção de casta que acompanha os brasileiros desde a colonização”, apontou o jornalista Paulo Moreira Leite ao comentar a reforma administrativa proposta pelo governo. Segundo ele, “Bolsonaro arranca poderes de ditador” com a proposta edit

247 - “Todo governo conservador tem como meta prejudicar o serviço pública e arroxa ainda mais o trabalhador. Bolsonaro quer acabar com a estabilidade do servidor”, essa é a constatação do jornalista Paulo Moreira Leite ao comentar a reforma administrativa proposta pelo governo que foi encaminhada nesta quinta-feira (3) ao Congresso Nacional.

Em análise no programa Bom dia 247 nesta sexta-feira (4), Moreira Leite considerou que “Bolsonaro arranca poderes de ditador com a reforma administrativa”.

“Em contrapartida, Bolsonaro mantém privilégios do Judiciário, com seus auxílios moradias e quinquênios. É desmoralizante”, acrescentou o jornalista.

Além do Judiciário, parlamentares e militares também não serão afetados com a reforma proposta pelo governo.

“Temos uma noção de casta que acompanha os brasileiros desde a colonização”, apontou.

