Articulador do golpe de 2016, FHC vira alvo de Bolsonaro, que o chama de ladrão

Plínio Teodoro, Revista Fórum - Em mais uma manhã de fúria, Jair Bolsonaro atacou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em declaração a jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (15) ao comentar o vazamento dos diálogos no vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, onde diz que vai interferir na Polícia Federal.

Bolsonaro disse que quer que o vídeo seja exposto, mas será criticado pelos palavrões ditos durante a reunião, aproveitando a deixa para atacar FHC.

“Eu espero que tudo que falei na reunião de ministros seja exposto. Aí vão me criticar porque eu falei palavrão. Vão dizer que um presidente que fala palavrão não está a altura de ser presidente. Acho que está a altura um presidente que rouba. O que rouba e mete a mão, esse está a altura, e fala bonito, fala manso, como o ex-presidente “boca mole” aí, que continua falando besteira por aí”, disse Bolsonaro.

Em live promovida pela ONG Casa do Saber na última terça-feira (13), FHC disse que Bolsonaro não está à “altura do cargo” e que falta liderança no governo para enfrentar a pandemia do coronavírus.

