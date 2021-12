Bolsonaro ataca vacina e recebe panelaço no último dia do ano

Apoie o 247

247 - Em seu último pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, nesta sexta-feira (31), Bolsonaro voltou a criticar as vacinas, a adoção de passaporte vacinal no país e defendeu prescrição médica para a imunização de crianças com vacinas contra a Covid-19.

Em resposta ao seu discurso, Bolsonaro recebeu uma enxurrada de panelaços ao redor do Brasil.

“Agora só faltam 365 dias pro inominável sair da casa de vidro”, disse um internauta.

Panelaço em Gonzaga Santos pic.twitter.com/8T47EiRmgg December 31, 2021

"No último dia do ano, o maior panelaço de todos vindo da comunidade do Morro Azul no Rio de Janeiro. Além do barulho das panelas, gritos de “vagabundo”, “assassino” e “Lula 2022”. #ForaBolsonaro", comemorou outro internauta.

No último dia do ano, o maior panelaço de todos vindo da comunidade do Morro Azul no Rio de Janeiro. Além do barulho das panelas, gritos de “vagabundo”, “assassino” e “Lula 2022”. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/h2w44G84zs — jef 🦑 (@jeferson) December 31, 2021

