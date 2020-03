Bolsonaro chama coronavírus de “gripezinha” e coloca a vida de milhões de brasileiros em risco

Ao subestimar o impacto do coronavírus, que provoca medidas enérgicas em todo o mundo, Jair Bolsonaro contribui para um genocídio de grandes proporções no Brasil (vídeo) edit

247 - Em mais uma declaração em que minimiza a pandemia Coronavírus, já chamada diversas vezes por ele de “histeria”, nesta sexta-feira 20 Jair Bolsonaro chamou a Covid-19, doença causada pela infecção, de “gripezinha”, numa postura que coloca em risco a vida de todos os brasileiros, ao não levar a crise a sério.

“Depois da facada, não vai ser gripezinha que vai me derrubar, não. Tá OK? Se o médico ou o Ministério da Saúde recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente”, declarou Bolsonaro.

A fala aconteceu após ele ser questionado por jornalistas se faria um novo exame para detectar coronavírus.