Bolsonaro considera nomear Ciro Nogueira para Secretaria-Geral da Presidência

247 - Nos últimos dias, Jair Bolsonaro passou a avaliar a possibilidade de nomear o senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Secretaria-Geral da Presidência, e não para a Casa Civil, como acertado inicialmente. A informação é da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

Auxiliares do presidente defendem que o trabalho mais intenso da Casa Civil, que coordena diversos ministérios, poderia atrapalhar Nogueira na articulação junto ao Congresso.

Na Secretaria-Geral, o senador teria mais tempo para focar na articulação política e também para preparar sua campanha para o governo do Piauí.

“O principal motivo é não drenar totalmente as energias do Ciro com atividades internas do governo e dar mais liberdade para ele articular e preparar o terreno para candidatura dele”, explicou um auxiliar presidencial.

Um encontro entre Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro deve ocorrer amanhã, após o retorno do senador ao Brasil. Ele estava no México.

