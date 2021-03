Bolsonaro considera Pujol uma "pedra no sapato" e quer no Exército um "novo Villas Boas" para defendê-lo nas redes

Um comandante do Exército que defenda o governo nas redes e ameace os adversários de Bolsonaro. Este é o perfil desejado por Bolsonaro para o substituto do atual comandante, Edson Pujol, que ele vê como uma “pedra no sapato” edit

247 - O comandante do Exército, Edson Leal Pujol, de saída do governo, é considerado por Jair Bolsonaro uma “pedra no sapato”. Bolsonaro quer trocá-lo por “um novo Villas Boas”, que defenda seu governo e ameace os adversários nas redes.

Esta é avaliação de generais do Exército, da ativa e da reserva, ouvidos pela jornalista Andréia Sadi, do G1 e GloboNews, para quem Bolsonaro quer fazer uso político das Forças Armadas.

Entre as ‘’missões’’ que o Bolsonaro quer que seus ministros e comandantes militares cumpram estão “recados de apoio” nas redes sociais. No entanto, relata Sadi, Pujol deixou claro desde o começo que não faria nenhum gesto ao Executivo. “Pior: irritou Bolsonaro quando, durante uma visita do presidente ao Sul, recusou-se a dar a mão para cumprimentá-lo, oferecendo o cotovelo, por medida de segurança contra a Covid”.

Mas, acrescenta a jornalista, “a situação entre Bolsonaro e Pujol foi ficando insustentável nas últimas semanas” depois que o presidente “reforçou cobranças por postagens nas redes sociais de defesa do governo - tanto do general Fernando quanto do comandante do Exército”.

Bolsonaro que “um perfil com o de Villas Bôas”, ex-comandante do Exército, duramente criticado por políticos e STF por ter postado, na véspera do julgamento de Lula, em 2018, uma mensagem em tom de ameaça e pressão ao STF.

