Bolsonaro contraria Teich, defende cloroquina e declara que ministros devem estar “afinados” com ele

No Twitter, Nelson Teich alertou sobre os riscos e efeitos colaterais do uso da cloroquina. Bolsonaro respondeu afirmando que todos os ministros são indicações políticas e devem estar “afinados” com ele edit

247 - Após o ministro da Saúde, Nelson Teich, alertar sobre riscos da cloroquina no tratamento do novo coronavírus, Jair Bolsonaro defendeu o remédio nesta quarta-feira (13) e reafirmou que seus ministros devem estar "afinados" com ele. A informação é do portal G1.

Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre as declarações de Teich, na saída do Palácio da Alvorada, respondendo que "todos os ministros têm que estar afinados comigo. Todos os ministros são indicações políticas minhas e quando eu converso com os ministros eu quero eficácia na ponta. Nesse caso, não é gostar ou não do ministro Teich, é o que está acontecendo”

Teich publicou no Twitter, na terça-feira (12), que “a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais. Então, qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o ‘Termo de Consentimento’ antes de iniciar o uso"

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.