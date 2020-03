Bolsonaro converte o Brasil num pandemônio, diz Haddad

247 – Além da pandemia de coronavírus, o Brasil se vê forçado a enfrentar o pandemônio criado por Jair Bolsonaro no país, aponta Fernando Haddad, em artigo publicado neste sábado na Folha de S. Paulo. "Bolsonaro promove a discórdia. Em nenhum país do mundo se vê algo semelhante. Com o agravamento da crise, a maioria dos governantes têm se portado como chefe de Estado. Muitos erros foram cometidos diante da pandemia, inclusive pela OMS, mas o esforço agora tem sido enfrentar, com base no melhor que a ciência pode oferecer, o desafio monumental com que nos deparamos", diz ele.

"Em menos de duas semanas, Bolsonaro conseguiu a proeza de: 1) hostilizar dois Poderes da República, convocando e participando de ato pelo fechamento do Congresso e do STF; 2) criar uma crise diplomática com a China, soltando a coleira de seu filho Eduardo; 3) afrontar 25 governadores, muitos dos quais seus aliados, determinando o fim do isolamento social, depois de seu ministro da Saúde tê-los induzido a decretá-lo", lembra ainda o ex-prefeito.