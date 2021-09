Bolsonaro convoca conselho da República, mas Fux diz que não vai

Apoie o 247

247 - Em seu discurso na Esplanada dos Ministérios, Jair Bolsonaro disse que nesta quarta-feira (8) estará “no conselho da República juntamente com o presidente da Câmara (Arthur Lira), do Senado, (Rodrigo Pacheco) e do STF (Luiz Fux), com esta fotografia de vocês”. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com o jornalista, apesar do gesto de Bolsonaro, Fux disse nesta manhã a um interlocutor que não estará neste encontro.

Arthur Lira ainda não recebeu nenhum convite oficial do Palácio do Planalto. Se convidado, ele declarou que irá.

