Bolsonaro convoca motociata no Nordeste, região onde acumula os maiores índices de rejeição

Revista Fórum - Com a agenda voltada para inflar os atos em apoio a si mesmo no dia 7 de Setembro, Jair Bolsonaro (Sem partido) publicou um tuíte convocando para nova motociata, no sábado (4), em Pernambuco, a primeira na região Nordeste, onde o presidente acumula os maiores índices de rejeição.

“No próximo sábado, véspera do dia 07, após compromissos, será em Pernambuco, no nosso querido Nordeste”, tuitou, juntamente com um vídeo da motociata realizada em Uberlândia.

Bolsonaro viaja para Pernambuco na sexta-feira (3), onde consta como única agenda até o momento um jantar com empresários aliados no Recife. No sábado, o presidente vai participar da motociata Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado

