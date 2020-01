Bolsonaro critica banqueiros e questiona ação judicial do Podemos contra redução dos juros do cheque especial

"A quem interessa a ação do PODEMOS? Aos pobres ou aos banqueiros?", questionou Jair Bolsonaro, em seu facebook, nesta manhã, sobre ação judicial movida pelo partido de Alvaro Dias contra a redução dos juros edit

247 – O presidente Jair Bolsonaro fez, na manhã deste sábado, sua primeira crítica pública aos banqueiros, ao questionar uma ação judicial movida pelo Podemos contra a redução dos juros do cheque especial. Eis o que foi publicado por ele em seu facebook:

- O Partido PODEMOS entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, no STF, contra a cobrança de tarifa no cheque especial.

- A tarifa faz parte de uma medida para reduzir os juros do cheque especial que passam a ficar limitados em 8% ao mês.

- Hoje , grande parte dos 20 milhões de clientes, que tem o limite de até R$ 500,00, estão endividados. Estamos falando de pessoas que não podem saldar suas dívidas e pagam juros médios de 14% ao mês, e que seriam isentas da tarifa de acordo com a medida que foi tomada pelo Banco Central.

- Cancelar a medida pela via judicial, seria fazer os juros voltarem a subir para 14%, prejudicando os mais pobres e mais endividados.

- A quem interessa a ação do PODEMOS? Aos pobres ou aos banqueiros?