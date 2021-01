Bolsonaro derrete na pesquisa XP/Ipespe: 40% já o veem como ruim e péssimo e aprovação desaba

A aprovação a Jair Bolsonaro está despencando, segundo aponta pesquisa divulgada nesta segunda-feira. E o quadro tende a piorar com o fim do auxílio emergencial e sua sabotagem à vacina edit

247 - Os brasileiros estão perdendo de vez a paciência com Jair Bolsonaro, que nesta segunda-feira lamentou o fato de os brasileiros estarem começando a ser vacinados . Segundo a pesquisa XP/Ipespe, sua avaliação de ruim e péssimo subiu de 35% para 40%. Em paralelo, o índice de bom e ótimo caiu de 38% para 32%. O quadro tende a piorar com o fim do auxílio emergencial e suas declarações estúpidas sobre saúde pública. A pesquisa foi antecipada pela jornalista Mônica Bergamo. Confira:

AVALIAÇÃO DE BOLSONARO CAI EM JANEIRO - RUIM E PESSIMO SOBE DE 35% PARA 40%. BOM E ÓTIMO CAI DE 38% PARA 32%. PESQUISA XP/IPESPE. — Mônica Bergamo (@monicabergamo) January 18, 2021

