Bolsonaro deve anunciar filiação ao PL nesta terça

247 - Depois de dois anos sem partido e de ter sua filiação rejeitada em vários deles, Jair Bolsonaro deve anunciar nesta terça-feira seu ingresso no PL. A informação é de Lauro Jardim em O Globo . Bolsonaro já teria informado os líderes do PP do seu destino partidário - o partido é a principal base de sustentação de seu governo atualmente.

Durante os últimos dois anos, Bolsonaro negociou com oito partidos sua filiação até, aparentemente, fechar negócio com o PL. Foi rejeitado por todos eles, ou porque exigiu que fosse dele a decisão sobre candidatos majoritários dos partidos (candidatos ao Senado e aos governos estaduais) ou porque os próprios partidos consideraram que a filiação seria inconveniente.

Além da tentativa fracassada de fundar um partido próprio,o Aliança pelo Brasil, Bolsonaro manteve conversas com o PRTB, Patriota, PTB, Republicanos, Brasil 35 (antigo PMB), Democracia Cristã (DC), Progressistas e tentou retornar ao PSL.

