Bolsonaro diz que descumprirá ordem do TSE de transmitir lives do Palácio da Alvorada

247 - Jair Bolsonaro (PL) declarou neste domingo (25) que vai descumprir a ordem do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves, que proibiu que o chefe do Executivo Federal realize lives com cunho eleitoral usando a estrutura do governo, como o Palácio da Alvorada e o serviço de tradução de Libras. Bolsonaro, candidato à reeleição, disse que vai continuar fazendo as suas transmissões, nas dependências da residência oficial, informou o site Congresso em Foco .

Bolsonaro criticou a decisão do ministro e disse que era “estapafúrdia”, pois trata-se de “invasão de propriedade privada”. “Enquanto eu for presidente lá é minha casa”, disse. A declaração foi concedida a jornalistas durante passeio de moto pelo Distrito Federal.

A decisão do STF também obriga as plataformas Youtube, Instagram e Facebook a remover uma transmissão ao vivo feita pelo presidente na última quarta-feira (21), na qual Bolsonaro pediu votos para aliados políticos. A multa para as plataformas em caso de descumprimento é de R$ 10 mil.

