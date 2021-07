Bolsonaro diz que direita escolherá entre Lula e Ciro 'se começar a bater muito'

"Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Se começarem a bater muito, vão escolher no segundo turno Lula ou Ciro", afirmou Jair Bolsonaro ao rebater críticas de que não terá condições de vetar integralmente o Fundo Eleitoral de quase R$ 6 bilhões edit

247 - Jair Bolsonaro reclamou nesta segunda-feira (26) das críticas que sofre de apoiadores por não ter condições de vetar integralmente o Fundo Eleitoral, com cifra de R$ 5,7 bilhões. De acordo com ele, será cortado um excesso de R$ 2 bilhões do valor proposto.

"Deixar claro uma coisa. Vai ser vetado o excesso do que a lei garante. O extra de 2 bilhões será vetado. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Se começarem a bater muito, vão escolher no segundo turno Lula ou Ciro. A crítica é válida quando tem fundamento", disse na porta do Palácio do Alvorada.

Com medo de ser derrotado em 2022, Bolsonaro voltou a dizer que apresentará provas de fraudes eleitorais na próxima quinta-feira (29). "A gente vai expor todas as questões que levam a gente a ter eleições democráticas", afirmou.

PUBLICIDADE

"Vamos ter o voto democrático ou não no ano que vem? Vamos ter eleições democráticas? Não consigo entender porque os caras são contra uma maneira de terminar as eleições e ninguém reclamar. Está na cara que querem fraudar, de novo", continuou.

Bolsonaro também criticou novamente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "A maneira como o Barroso está se posicionando está esquisito. Ninguém consegue entender porque ele é contra", acrescentou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.