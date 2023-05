Bolsonaro diz que estará "à disposição" do país enquanto estiver vivo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro disse neste sábado (6), em evento do PL Mulher em São Paulo, estar "à disposição do Brasil", à medida que tenta se posicionar como alternativa ao presidente Lula, que o derrotou nas eleições presidenciais de 2022.

No entanto, Bolsonaro corre o risco de ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que investiga falas golpistas do ex-chefe do Executivo. A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou favorável à inelegibilidade do líder da extrema direita.

No evento, Bolsonaro disse ainda que "só a morte coloca ponto final" em sua vida. Ele discursou por cerca de 5 minutos e falou sobre pandemia, economia e a guerra na Ucrânia. Sua esposa, Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, estava ao seu lado.

“[Gostaria de] dizer a vocês que só a morte bota um ponto final nas nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos à disposição para sermos uma alternativa para o nosso Brasil”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro disse também que seu governo resgatou os valores do “patriotismo”, do “direito à defesa”, da “propriedade privada” e do “livre comércio”. Concluiu afirmando que fez uma “uma excelente política internacional”.

O evento serviu para empossar a deputada federal Rosana Valle no diretório paulista do PL Mulher.

