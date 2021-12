Bolsonaro diz que já conversa com candidato a vice que pode ser um general alinhado a ele

Apoie o 247

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que já mantém conversas com um possível candidato a vice-presidente para acompanhá-lo em sua chapa na disputa pela reeleição em 2022, e acrescentou que deve anunciar o nome em março.

Bolsonaro comentou que considera, para sua escolha, uma pessoa que agregue votos e "respeitabilidade" à chapa, e não afastou a hipótese de o vice ser novamente um general.

"Já estou conversando com um possível vice... não pode ser um casamento de última hora", disse o presidente em entrevista à Gazeta do Povo.

"O vice que estamos trabalhando aí pode ser um general de quatro estrelas, também pode ser. E vai acontecer em março, talvez um pouco depois, a gente anuncia o nome dele", acrescentou Bolsonaro, que tem como vice atualmente o general da reserva Hamilton Mourão.

O presidente também avaliou que seria interessante levar em conta a origem do vice, preferencialmente do Nordeste ou de Minas Gerais -- importantes redutos eleitorais do país. Ponderou, no entanto, que não adianta apenas pensar na estratégia de votos e ter problemas para governar, se eleito.

"Ter um vice que te atrapalhe, isso é horrível", disse.

Bolsonaro adiantou ainda que já avalia nomes para substituir cerca de uma dezena de ministros que devem deixar seus postos em 2022 para concorrer nas eleições, e afirmou que também levará em conta as sugestões dos próprios ministros para substitutos.

